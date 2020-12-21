世界旅遊小姐台灣代表張宇彤的演講，成功吸引同學們的專注力。（嘉藥休閒系提供／洪榮志台南傳真）

卡米克動漫公司共同創辦人暨執行長戚成棟（右）分享斜槓青年在休閒娛樂的就業到成功創業。（嘉藥休閒系提供／洪榮志台南傳真）

嘉南藥理科技大學休閒保健管理系接連邀請卡米克動漫公司共同創辦人暨執行長戚成棟，以及世界旅遊小姐台灣代表張宇彤蒞臨演講。戚成棟分享斜槓青年在休閒娛樂的就業到成功創業，如何將自身公司推向市場頭牌與營業額翻轉成長的成功創業經歷；張宇彤則主講她過去主持外景節目的出團經驗，從背包女俠走遍世界30多個國家，到如何施展深具抗壓性、變動性、彈性的軟實力，帶領學子們拓展休閒旅遊國際新視野。

因應現今休閒產業與經濟發展密不可分，全球經濟風潮也朝向以休閒經濟的旅遊、娛樂、健身、藝文與傳播為主流，嘉藥休閒系將樂活的概念實踐在課程發展上，不僅注重休閒健康生活與休閒產業的創新服務與專業管理，也落實在遊憩企畫、經營管理與健康促進的專業人才培育上。

曾有許多打工經驗的戚成棟，初出社會時，發現興趣與理想無法謀合，一度陷入迷惘道路的同時，但因心中有股「不甘於平凡」的聲音，催促他勇往向前，因此最後選擇一條自己所愛的路，即使它很難走，也無怨尤。

戚成棟歷經就業軍醫官的穩定工作、創業開設第一家公司，到後來與志同道合的朋友創立卡米克工作室的過程，為打開大陸市場又再成立上海咖果動漫設計公司，各階段的甘苦及心酸血淚，不只勵志也很精彩。

戚成棟不藏私地侃侃而談，將開創企業品牌、技術導入與轉移、擴展文創系列產品、異業合作等，到善用各種行銷手法，透過IP授權結合觀光旅遊、衍生商品、連鎖加盟、區塊鏈應用、虛擬Vtuber、代言與網紅直播及故事串連等，擴大效益與增加能見度，獲得市場極大的迴響。他將20年前的夢想追回來的勵志人生，充分體現「年輕人不到最後關頭，絕不輕言放棄」的人生哲學。

張宇彤分享在讀書時，因熱愛旅遊、善用課餘時間，努力學習多國語言，才能背起行囊，以自助旅行、交換學生與打工賺錢等方式，走過多個國家。

張宇彤除為台灣致力發展觀光旅遊與休閒娛樂，也為爭取台灣的國際能見度，設計出國旗比基尼泳裝出場參加比賽，期待讓世界看見台灣的美好。也曾是華航墨爾本航線代言人的她，生動活潑與精湛的旅遊出團經驗，主持功力在演講過程發揮得淋漓盡致，不僅提供實務精彩的節目錄影內容，更準備多種各地特色小禮物做為有獎徵答送給同學，成功吸引同學們的專注力。

(中時 )