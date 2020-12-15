《店頭市場》向榮生技申請上興櫃 17:222020/12/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 向榮生技(6794)送件申請上興櫃。 向榮生技成立107年3月，主要業務為幹細胞新藥研發、幹細胞分泌素培養銷售及細胞檢測服務，董事長為蔡意文，總經理為蔡嘉櫸，目前股本為3.75億元，109年上半年合併營收為149萬元，稅後虧損5403萬元，每股淨損1.61元。 張榮發二子三子告基金會董事長 官司又敗訴 《電腦設備》英華達攜手榮文生醫 推動第三代基因定序服務 (時報資訊) #向榮生技 #榮生 #幹細胞 #店頭市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》高手在民間！三星、聯發科、高通挖掘新創意 08:012020/12/15 財經 消化回流海外資金 銀行境內發行外幣債大鬆綁 04:102020/12/15 財經要聞 《產業》竹科慶40周年 張忠謀、曹興誠同台合影 12:502020/12/15 財經 《類股》營建股休養生息 中小型股先動 10:002020/12/15 財經 驚！54元發票錯打成400萬元 國稅局：店家主動報備免罰 15:282020/12/15 財經 作帳行情倒數 中小型輪動攻堅 04:102020/12/15 證券．權證 《盤後解析》電子挨打 台股大跌142點失守10日線 14:492020/12/15 財經 《半導體》聯發科今年營收衝百億美元 蔡明介自詡「現役半導體老兵」 14:492020/12/15 財經 陸社稅合一 資誠示警台勞保費抵扣前需三思 14:022020/12/15 兩岸 藍委徐志榮質詢蘇貞昌 突開唱：咿呀咿呀喲 15:292020/12/15 政治 MAYO執行長簡士評：新HR雲端化 邁向普惠金融起點 04:102020/12/15 金融．稅務 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 美股牛氣瀰漫 渣打列明年8隻黑天鵝 竟包括拜登辭職 - 財經 澳洲揪五眼聯盟反向制裁陸產品 3大變數干擾恐難執行 - 財經 先「騙線」再大逃殺 散戶小心明尾盤恐怖黑手 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。