向榮生技(6794)送件申請上興櫃。

向榮生技成立107年3月，主要業務為幹細胞新藥研發、幹細胞分泌素培養銷售及細胞檢測服務，董事長為蔡意文，總經理為蔡嘉櫸，目前股本為3.75億元，109年上半年合併營收為149萬元，稅後虧損5403萬元，每股淨損1.61元。

張榮發二子三子告基金會董事長 官司又敗訴
《電腦設備》英華達攜手榮文生醫 推動第三代基因定序服務

(時報資訊)

#向榮生技 #榮生 #幹細胞 #店頭市場 #興櫃