崑鼎(6803)旗下子公司昱鼎能源科技開發公司，投資興建國防部三軍總醫院太陽能光電系統，今日舉行啟用典禮，本案共設置4704片太陽光電板，裝置容量達1.6MW(百萬瓦)，預估年發電量達約178萬度，可供應約502戶家庭一年用電量，減碳約905公噸，相當於2.3座大安森林公園的碳吸附量。

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，致力於推廣再生能源，積極活化閒置空間興建太陽光電設施。目前已完工超過70個案場併聯發電，今年底開發總容量累計將突破100MW，累計發電量約2.6億度，減碳量達14.2萬公噸。除上述專案外，與高雄捷運、台灣高鐵、台灣港務公司、台灣菸酒公司等合作案亦持續執行中。

昱鼎指出，此案為醫療單位，因應其特殊及重要性，在建置過程中，有效降低施工產生的噪音，並避免相關吊掛作業造成民眾就醫及救護車輛進出的不便。在規畫設計上，採用棚架方式打造綠能屋頂，有效降低室內溫度、節省能源，並兼顧下方可用空間。在智慧應用上，導入崑鼎自行研發的SRMS(Solar energy Real-time Monitor System)智慧監控系統，可即時透過手機、平板等各種行動裝置有效監控系統運轉狀態及發電量；當遇有異常狀況時，系統內建的告警通報機制將即時通報，協助專業維修人員第一時間迅速掌握問題並恢復發電，確保系統的穩定運轉。本案的建置，充分展現昱鼎對環保節能及智慧技術應用的用心。

(時報資訊)