占地102公頃、9年前展開重劃的台中市單元13重劃區，因部分地主質疑重劃會利用人頭地主參與選舉、主張決議事項不成立，雙方訴訟多年，最高法院日前判決重劃會敗訴，全案確定，但有40多戶民宅已被拆除，重劃會大呼無奈，台中市府地政局強調將待收到判決後研議後續處理方式。

單元13重劃區跨越北區、北屯區，占地約102公頃，地主人數近1500人，分別於2011年3月核定重劃、7月成立重劃會。判決指出，約20多名地主認為重劃會在籌備期間，為了達到成立重劃會所需的一半會員門檻，利用購買1塊土地卻登記多個人頭地主的方式達到規定，此案已經偽造文書判決確定，因此主張重劃會決議的章程、選舉結果都不成立，向法院提起訴訟。

一審法官認為該單元地主共1493人，若扣除人頭地主數量，土地所有權人數為1197人，而開會時出席人數為1135人，若再扣除人頭地主人數後仍超過一半會員門檻，認定決議結果沒有問題，駁回地主的訴訟；但二審以選舉投票時已有許多地主離開，認定參與投票人數未達門檻，改判重劃會敗訴。

台中市新興自辦市地重劃區重劃會理事長湯明厚大呼無奈，他說，當天共討論3項議案，從早上討論到傍晚，選舉時有地主已離開，二審判決重劃會敗訴後，為完備程序，且重劃案不能長期停頓，還特別在2018年召開第二次會員大會，除剃除人頭地主人數，也依規定進行所有程序，並獲得多數地主同意補完程序。

湯明厚說，補完相關程序後，所有計畫書與章程都符合規定，並送台中市地政局核備，沒想到最高法院判決重劃會敗訴確定，現在房子也拆了、許多工程都已經施作，只能盼地政局協助找出個兩全其美的辦法。

地政局強調，當初因重劃會與地主有民事訴訟，在判決確定前仍依相關規定辦理重劃作業，新興重劃會並於去年3月召開會員大會追認理監事選舉結果，當時確定已經會員、面積過半審議通過；地政局將待收到最高法院判決書並了解內容後，請重劃會說明目前重劃辦理情況，並與法制單位研議後續處理方法，在處理方式未確定前，將要求暫緩所有重劃作業。

(中時 )