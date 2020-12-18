LED廠晶電（2448）和隆達（3698）成立新控股公司，股份將轉換為富采投控（3714），並聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單；兩家上市公司股票將在12月24日起停止買賣，富采投控將在明年1月6日掛牌上市，同日晶電和隆達終止上市。

晶電與隆達於6月18日宣布，擬透過換股方式共同成立投資控股公司，TrendForce LED研究(LEDinside)指出，兩家公司合資成立控股公司後，未來雙方在LED晶片的產能規模占全球比重將達12.43%，且藉由供應鏈整合，將聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單。

LEDinside表示，Micro LED和Mini LED的商機湧現，包含蘋果與三星等大廠都對於這兩類新型顯示技術寄予厚望，並開出十分龐大的產能需求預測給相關供應商。台灣LED廠商在連年虧損的狀態下，多數廠商已經無力再大規模擴充產能以配合品牌廠商的需求。再加上近年中國LED晶片與封裝廠商大舉增加資本支出，同時結盟中國本土的面板廠商，使得台廠的危機意識大增。在此背景下，晶電與隆達透過成立新公司，來共同承擔龐大的設備投資，將有助於降低營運風險並搶食新型顯示器的市場大餅。

晶電、隆達合作，預計將發揮技術互補、創造綜效，共同開發國際客戶。

天風國際證券分析師郭明錤日前發布報告，大幅調升明年蘋果Mini LED裝置出貨量，預估達1000-1200萬部，晶電將成最大受惠者，最快明年首季末將轉盈。

郭明錤預測，晶電明年在蘋果Mini LED應用可望擁有9成以上市占率。看好MacBook採用Mini LED面板滲透率提升，預期明年蘋果Mini LED裝置出貨量將達到1000-1200萬部，2022年上看2500-2800萬部，較先前預估值分別大幅調升350%與450%。

晶元光電、隆達電子已在日前股東臨時會通過共同進行股份轉換，並新設富采投資控股公司100%取得兩公司全部股份，隆達、晶電將下市。晶電每股換富采投控0.5股，隆達每股換富采投控0.275股，兩家公司將成為富采投控100%持股子公司。

(時報資訊)