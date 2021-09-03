洪水湧入紐約地鐵，乘客驚慌逃竄

據美國有線電視新聞網(CNN)2日報導，受到颶風艾達影響，美國東岸降下破紀錄雨量並導致洪水氾濫，至少6個州因洪水淪汪洋澤國。其中，以新澤西州23死為最嚴重，而美國東部城市在颶風後的死亡人數也上升至46人。

路易斯安那州拉菲特因洪水頓成汪洋澤國。(圖/美聯社)

CNN指出，包括康乃狄克州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、賓夕法尼亞州與維吉尼亞州，因颶風挾帶破紀錄豪雨，並導致至少46人死亡。

紐約布魯克林區的公園也因洪水變成水上樂園。(圖/路透社)

新澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，大多的死者死因是人在車中，突然整輛車為洪水所淹沒而死。目前還有多人下落不明，傷亡事件主要集中在中部與北部一帶。

在新澤西州薩默維爾，汽車也因颶風艾達挾帶的豪雨而淹沒於街道上。(圖/美聯社)

在新澤西州南部，居民忙著清理被颶風吹的殘破不堪的房屋；在費城，街道為洪水淹沒，公車與地鐵暫停行駛，各建築物被迫關閉，官員呼籲民眾在家上班。

豪雨讓紐約市地鐵暫停營運。(圖/美聯社)

從現場照片可看出，救難人員穿梭在費城、紐約州的各地區街道，駕駛汽艇將遭洪水困於屋中的民眾救出。光是賓州，主管州緊急管理主任帕德菲爾德(Randy Padfield)證實，迄今救援任務出動次數已破千。

救難人員搶救受困民眾。(圖/路透社)

美國總統拜登也宣布，聯邦緊急事務管理局已派救難團隊趕赴現場，將提供需要的援助。

颶風衝擊還讓原油流出，汙染海面。(圖/美聯社)

在紐約州，死亡人數已上升為至少16人；其中，紐約市死亡人數就高達13人。搜救團隊1日忙著在停駛的地鐵列車中救出受困的通勤人員，還有旅客被迫在地鐵過夜，有些人則暫時睡在站內的椅子上。紐約警察局局長哈里森證實，目前有救出835人。

不少城鎮因豪雨頓成水鄉澤國。(圖/美聯社)

紐約州長侯可（Kathy Hochul）已宣布該州進入緊急狀態。她表示，紐約州已習慣災難的打擊，「我呼籲民眾待在家中，看看你的鄰居是否安好」。新澤西州州長則稱洪水為歷史性洪荒；「我們從來沒被這樣的洪水淹沒過，從沒下過這樣的豪雨」。