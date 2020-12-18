經過兩年的籌備，第二屆落山風藝術季於12月18日在「落山風之吹風看海地」(即車城鄉海口港)揭開序幕，這次活動共有34組風動藝術裝置、當代聲響藝術音樂會、社區劇場以及在地文創工作坊等，活動將持續展覽至明(110)年3月1日，屏東縣政府邀請遊客趕快安排個假期，來屏東羨海風、迺藝術季！

「將阻力化為助力」，縣長潘孟安在落山風藝術季開幕記者會指出，每年10月至次年3月，東北季風翻過中央山脈於恆春半島陡降，形成強勁的落山風，是舉世罕有的地理現象。自小在恆春半島長大的他，最了解它的威力，過去落山風吹來了甜美洋蔥，但也吹走了許多遊客來遊玩的心，所以他們對落山風是又愛又恨，而現在透過藝術季活動，讓藝術家和在地居民共同構想及創作，把「風」融入「藝術」，讓「風」被看見，也希望前來的遊客親身體驗這塊我們成長的土地。

「原來我的家鄉這麼美」、「在海口村生活這麼久，第一次看到有這麼多人來」，主辦單位屏東縣政府傳播處表示，這些都是2018年首辦第一屆藝術季活動時所收到的回饋，要有一個能攪動地方活力、凝聚社區情感的活動非常不容易，不只是吸引外地旅客的到來，它還需要時間沉澱、更需要在地民眾的認同與參與，而這些都是對主辦方最大的鼓勵。

今年的活動中，以《逆風旅行Headwind Odyssey》為本屆主題，規劃「氣象電影」、「科幻經典」和「時間旅行」三大主軸，以「喜愛迎風挑戰的旅人」為創作精神，製作裝置藝術、建築、雕塑、音樂、多媒體、攝影、平面設計等不同領域的共計34座藝術品。例如李維睦的「飛魚來了」和「走那飛魚」兩座因風轉動的魚形裝置、李蕢至以沙丘為靈感的大型竹編藝術裝置「風之夢土」，佇立在沙灘上隨風互動、極具詩意！

在明年1月2日則安排「海口風市集—藝術小農市集」及音樂會，邀請美秀集團、淺堤、問題總部、U.TA屋塔等樂團演出，以各自的方式詮釋本次藝術季「逆風旅行-科幻旅人」的主題。

活動閉幕前最後一個週末(2月27日)，則有市集及由劇團─「斜槓青年創作體」以海口社區為戲劇創作主題的社區劇場，帶領觀賞者進入海口港的故事裡；當日也有國際聲響藝術家為落山風藝術季創作的當代實驗聽覺饗宴，為「落山風藝術季」帶來有別傳統的閉幕。

此外，今年藝術季除了藝術裝置及系列動靜態活動外，在活動的基地─車城鄉海口港也同時做了硬體設施的大整修；原先的海口港候船室成了「看海美術館」，這是全台唯一面海的美術館，除保留既有的玻璃帷幕造型外，內部也針對後續的藝術展覽空間作了規劃，屋頂增設的觀景步道更可以一覽中央山脈尾段的山海大景，預期未來將是網美朝聖的拍照打卡地。原本的魚市場則成為待(呆)風樓，讓來往的旅人可以在此休憩、看海、發呆，未來也將配合活動辦理市集活動。

原沙灘旁的公用廁所則化身成「沙灘歇腳站」，在基本公廁外，更增設淋浴功能讓來遊玩的遊客可以簡單梳洗，整體建築外型也配合景觀進行改裝，走上2樓的景觀台就能一覽海景第一排，堪稱是全台最美的公共廁所！

在近三個月的藝術季活動展期間，屏東縣內同時還有「四重溪溫泉季」、「屏東聖誕節」以及1月底即將開幕的「屏東綵燈節」活動，屏東縣政府歡迎大家可以規劃個三天兩夜的屏東小旅行，但也呼籲大家配合中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫專案，在出入公共場所時須配戴口罩，開心出門遊玩也要平安回家。

如果想知道更多有關活動的相關資訊，可上「屏東縣政府」官網或是「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

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