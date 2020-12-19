美股今天收黑，市場仍在等待美國國會就新一輪紓困方案的協商結果。

道瓊工業指數終場下跌124.32點，或0.41%，收在30179.05點；標準普爾500指數下跌13.07點，或0.35%，收在3709.41點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌9.108點，或0.07%，收在12755.637點。（譯者：徐睿承）1091219

(中央社)