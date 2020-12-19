待美國會紓困案協商結果 美股收黑 11:162020/12/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天收黑，市場仍在等待美國國會就新一輪紓困方案的協商結果。 道瓊工業指數終場下跌124.32點，或0.41%，收在30179.05點；標準普爾500指數下跌13.07點，或0.35%，收在3709.41點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌9.108點，或0.07%，收在12755.637點。（譯者：徐睿承）1091219 職場達人－中國人壽太陽通訊處資深處經理 吳志松深耕產學合作 培育年輕人才 兩個月內第3起官司 美38州告谷歌壟斷市場 (中央社) #指數 #結果 #美股 #協商 #108 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下半年油價、石化行情加速復甦 台塑集團年終上看3.5個月 04:102020/12/19 財經要聞 川普推特遭駭 「超簡單」密碼被檢方證實了 07:102020/12/19 國際 熱門股－浩鼎 新藥報捷營運利多 04:102020/12/19 證券．權證 美眾議員籲我駐美辦事處 更名台灣代表處 04:102020/12/19 兩岸要聞 操盤心法－量縮高檔震盪，題材股表現 04:102020/12/19 證券．權證 美財政部 擬鬆綁投資陸企禁令 04:102020/12/19 全球財經 2021 十二星座運勢－白羊座 經營人脈磁場 累積貴人籌碼 04:102020/12/19 產業特刊 中芯等80家陸企 美列實體清單 04:102020/12/19 財經要聞 共和黨議員阻擋 香港庇護法案闖關美參院失敗 05:252020/12/19 國際 16檔內資加碼 掌多頭兵符 04:102020/12/19 財經要聞 台灣權王－中國信託證券 多方掌控主導權 運輸股揚帆 04:102020/12/19 產業特刊 國際熱門新聞 川普女婿遭爆成立空殼公司 挪用168億供家族爽花內幕曝光 - 國際 美媒：美國國防部緊急暫停與拜登團隊交接 五角大廈官員震驚 - 國際 學界證實超級食物酪梨 能維持人體這些器官健康 - 國際 「全裸家政婦」疫情期間爆紅 超辣女老闆透露讓男性買單關鍵 - 國際 不怕遭拖出去？拜登就職日 川普揚言要死守白宮 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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