美國聯準會（Fed）維持寬鬆不變，延續目前政策，台股在守住月線後反彈，英國脫歐達成協議，美國參眾兩會最終仍將達成紓困共識，國際面眾多利多因素下，台股後市看俏。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，台股近期盤面主軸是搶貨搶料概念股，有利台股維持高檔震盪格局。台灣科技產業搶貨搶料潮，從ABF載板開始到晶圓代工，現在則來到了面板、記憶體、矽晶圓與被動元件等族群；晶圓代工、封測、IC設計及載板等更陸續傳出漲價，預估這波缺料潮將有助本波多頭行情延續。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，展望2021年，科技上游晶片與零組件漲價的過程，將往下游反映，特別是居家防疫所需要使用的智慧型手機、筆記型電腦、顯示器及電動車等等產品，皆有機會調漲終端零售銷售價格，加上受國際疫情影響、航空與運輸業等出貨需求帶動爆炸性成長，航運產業表現也不能忽視。

(工商 )