林佳龍（圖左）說，他也是活動推手之一，自2005年首屆起，號召大家陪伴上萬身心障礙者及其照顧者一起走出戶外。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

讓身障者與照顧者走出戶外看表演，19日晚間在霧峰區舉行「有愛無礙，真情之旅」活動，天氣冷颼颼、熱情不減，現場約4千多人觀賞表演，交通部長林佳龍表示，今年初發起人張鼎盛病逝，因此為「紀念場」，特邀紙風車劇團至「民主草坪」演出。

交通部長林佳龍說，張鼎盛家中有2個弟弟都是身障者，身為照顧者家庭，張感受身心障礙者走出家門不易，因此號召捐款、出車與志工招待身心障礙者與照顧者一起出門遊玩，活動歷經15年，邁入第12屆。

林佳龍說，他也是活動推手之一，自2005年首屆起，號召大家陪伴上萬身心障礙者及其照顧者一起走出戶外。除邀請身心障礙者觀賞演出，另社福團體、民眾開放入場，活動已累積逾2萬名身心障礙人士，到遊樂園遊玩。

林佳龍表示，善念集合善心人士共同完成心願，當時透過太太廖婉如得知張鼎盛的故事，從2005年開始開始，號召大家做志工、捐款、出車，促成這趟身心障礙者的「地表最大規模移動」進行，讓身心障礙朋友綻放笑容、照顧者獲喘息與放鬆機會。

張鼎盛遺孀黃家珍說，先生對公益的熱血、社會付出的精神傳承，如今無法陪大家再出發，但以不同形式在大家身邊，她不會辜負先生生前的心願，未來持續帶著大家一起繼續旅遊。

(中時 )