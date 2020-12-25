彰化縣慶祝元旦升旗典將於元旦當天上午7時30分在鹿港鎮體育場舉行，還安排健行巡禮鹿港天后宮、新祖宮、城隍廟、公會堂、桂花巷藝術村等古蹟，祈求國泰民安、風調雨順，還送口罩。（吳敏菁攝）

王惠美表示，彰化縣政府元旦將在鹿港鎮體育場舉辦升旗典禮，期許大家於新的一年「牛轉新運、犇向希望」。（吳敏菁攝）

彰化縣慶祝元旦升旗典將於上午7時30分在鹿港鎮體育場舉行，典禮結束後還安排健行巡禮鹿港天后宮、新祖宮、城隍廟、公會堂、桂花巷藝術村等古蹟，祈求國泰民安、風調雨順，縣府還提供參加者升旗口罩，集章可獲特色束口袋，還能參加獎品又多又精采的摸彩。

縣長王惠美表示，好的開始就是成功的一半，揮別2020迎接2021，2020是不安的一年，因時值新冠肺炎全球疫情爆發

，要感謝所有醫事人員、警消人員、民政人員等站在第一線防疫的相關英雄們，和各行各業攜手努力，才能度過辛苦的時期，期許來年2021大家更健康更平安，經濟發展更繁榮。

王惠美表示，彰化縣政府元旦將在鹿港鎮體育場舉辦升旗典禮，期許大家於新的一年「牛轉新運、犇向希望」，縣府獲得工業會、商業會等很多單位贊助的iphone、電視、電冰箱等非常多、非常好的獎品，特別謝謝救國團承辦這項活動，讓活動更加活潑，除了精彩的表演以外，還有社區來設攤販賣農特產品，可吃、可逛、可玩，歡迎鄉親們作夥一起來參加。

救國團彰化縣團委會主委楊曜聰說，迎新年升旗典禮移師鹿港鎮，團精心規劃將鹿港鎮最道地的古蹟景點等都融入路線，藉由健行闖關活動可以抽獎，另有4、50家在地店家的美食攤，歡迎大家前來參加元旦升旗典禮及健行活動。

(中時 )