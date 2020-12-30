中央流行疫情指揮中心30日下午宣布首例英國變種病毒株境外移入確診案例，桃園市政府因應疫情升級，31日中壢青埔跨年活動改採線上模式進行，元旦升旗典禮暨健走活動則改由市府主管與幹部出席，取消民眾進場，同時取消健行活動。

由於疫情升溫，桃市跨年元旦活動雙雙改採線上，主辦「2021桃樂園Wonderland 跨年晚會」的觀旅局指出，活動將依照原定流程進行，惟取消民眾進場觀賞表演以及煙火施放，現場市民卡抽獎活動也一併取消。

觀旅局表示，現場不開放民眾進場觀賞表演，同時會針對會場外聚集的民眾，進行柔性勸導離場，呼籲眾人切勿在現場逗留，避免造成群聚感染，且31日有寒流來襲，建議民眾透過年代電視轉播、Youtube頻道、MOD數位頻道等方式，在家中迎接2021年的到來。

楊梅區長羅國裕則說，基於防疫考量，「桃園市110年元旦升旗典禮暨健走活動」原則上按原規劃進行，僅有各局處首長及區長參加，取消民眾進場觀禮，有興趣的民眾可至「桃園事臉書粉絲專頁」觀看線上直播。

至於健走活動、表演節目與摸彩活動，3者同樣取消辦理，作為完走禮的元旦紀念圍巾，則會統一發給每位報名的民眾，網路報名的民眾將以郵寄發送，團體報名部份便交由領隊協助發放。

(中時 )