KIA汽車冬季健檢活動開跑 10:302021/01/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年節將近，民眾返鄉出遊的機會大幅增加，看準年前車主回廠保修需求大增，KIA汽車總代理台灣森那美起亞汽車宣布，推出冬季健檢，即日起至2月9日，凡KIA車主預約回廠即享有22項綜合車輛平安檢查，活動期間，提供多項優惠方案同步登場，包括自費滿額即贈KIA無線藍牙喇叭，還享有KIA原廠精品的抽獎機會。此外，回廠消費不論金額，只要出示或加入KIA LIFE+ APP，即可獲得KIA新春紅包袋。 南投玩起來 登錄發票抽獎金 迎新春 宜蘭綠舞年菜外帶預購開跑 (工商 ) #KIA #汽車 #健檢 #享有 #冬季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹台大分院掛牌營運 台大醫院院長自翔是「護國神山」 12:502021/01/04 生活 營造業勞檢 今年估6.5萬場次 04:102021/01/05 財經要聞 超前部署電子疫苗護照 04:102021/01/05 時論廣場 冬季身體保養飄香 療癒身心 04:102021/01/05 時尚消費 狂銷 汽車創15年新高 機車賣百萬輛 04:102021/01/05 財經焦點 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 04:102021/01/04 財經要聞 議員任內薪水全捐 陳昆和送暖 04:102021/01/05 地方新聞 票券商土建融業務 金檢盯上 04:102021/01/05 金融．稅務 最高400萬 企業托育補助開跑 04:102021/01/05 地方新聞 台大新竹3院區 整併為新竹台大分院今揭牌 14:572021/01/04 生活 周華健宣布攻北高雙蛋 自爆「利用」五月天 19:022021/01/04 娛樂 財經熱門新聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 央行棄守 台幣暴漲4.3角 驚破28元鐵板價 - 要聞 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 航運股大航海時代! 2021開盤 股民瘋上船 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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