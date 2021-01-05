年節將近，民眾返鄉出遊的機會大幅增加，看準年前車主回廠保修需求大增，KIA汽車總代理台灣森那美起亞汽車宣布，推出冬季健檢，即日起至2月9日，凡KIA車主預約回廠即享有22項綜合車輛平安檢查，活動期間，提供多項優惠方案同步登場，包括自費滿額即贈KIA無線藍牙喇叭，還享有KIA原廠精品的抽獎機會。此外，回廠消費不論金額，只要出示或加入KIA LIFE+ APP，即可獲得KIA新春紅包袋。

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