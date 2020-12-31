吳敏菁／彰化報導

霸王寒流強勢席捲，彰化市明天晚上在彰化火車站前中山路封街舉辦的跨年晚會，臨時改為線上直播，市長林世賢30日晚上呼籲民眾不要到現場，所有的摸彩品採線上摸彩。

台中市長盧秀燕下午公布跨年晚會改採直逼，呼籲不到現場，彰化市長林世賢也在晚上11點30分，臨時在臉書宣布，跨年晚會採舉直播，呼籲民眾不要到現場，獎品也從現場摸彩。

至於彰化縣政府元旦升級典禮是否如期舉辦，明天縣府再回應。

(中時 )