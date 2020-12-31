彰化市公所封街跨年晚會緊急呼籲不到現場 節目、摸彩都直播 03:092020/12/31 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化市長林世賢表示跨年晚會用直播，民眾不用到現場。（林世賢臉書／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳敏菁／彰化報導 霸王寒流強勢席捲，彰化市明天晚上在彰化火車站前中山路封街舉辦的跨年晚會，臨時改為線上直播，市長林世賢30日晚上呼籲民眾不要到現場，所有的摸彩品採線上摸彩。 台中市長盧秀燕下午公布跨年晚會改採直逼，呼籲不到現場，彰化市長林世賢也在晚上11點30分，臨時在臉書宣布，跨年晚會採舉直播，呼籲民眾不要到現場，獎品也從現場摸彩。 至於彰化縣政府元旦升級典禮是否如期舉辦，明天縣府再回應。 台中市大里仁化公園跨年晚會取消 水湳跨年晚會改線上直播 愛買防疫優先 水湳店取消跨年戶外市集 (中時 ) #現場 #跨年晚會 #呼籲 #摸彩 #封街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨年活動辦不辦 羅友志：4直轄市長打臉陳時中 23:302020/12/30 政治 花蓮深夜強風樹倒電線落 跨年舞台加強防風設備 14:242020/12/30 生活 台北市跨年晚會反恐精銳盡出 千名警力與防爆犬進行維安 12:172020/12/30 社會 A-Lin頂寒風辣露小蠻腰彩排 桃園跨年晚會取消民眾入場 23:402020/12/30 娛樂 阿妹台東跨年開唱禦寒有妙招 男友DJ秀先開場 16:412020/12/30 娛樂 悲慘新年 變種病毒擴散 2大國愛侶跨年夜最激情大事被禁了 17:362020/12/30 國際 台中跨年中央公園盛大舉行 「交管地圖」看這裡 11:152020/12/30 社會 南投縣跨年晚會將在清境 防疫還要防寒 17:592020/12/30 生活 強風發威 中市8處路樹倒塌 氣象站：海線測到11級風 12:102020/12/30 生活 2021跨年煙火哪裡看最好？全台10大人氣夯點總整理 08:002020/12/30 生活 南投縣跨年晚會如常進行 31日早上最後決定 21:422020/12/30 生活 寶島熱門新聞 迷途老翁跌倒路中 竹南警消即刻救援 - 寶島 基隆壯觀里506公車來了 首日試營運座無虛席 - 寶島 「大船來了」主題遊戲場公園 台南明年動工 - 寶島 離島第1台 大型多功能破碎機進駐金門 - 寶島 雲林縣採購390萬片口罩 發放給幼兒園到公私立高中職生 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。