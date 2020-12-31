台南市長黃偉哲昨晚宣布跨年晚會改線上辦理，至於元旦升旗則如常舉辦，他說，跨年晚會動輒上萬人甚至十萬人，元旦升旗人數相對沒那麼多，約1、200人，因此，元旦升旗如常舉辦。針對台北市長柯文哲宣布台北跨年晚會照常，他說，尊重柯市長決定。

黃偉哲說，跨年演場會忍痛改成線上舉辦，主要轉折是考量紐西蘭機師讓台灣中斷253天零本土病例，再者，台籍少年帶來第一個英國變種病毒，加上許多民眾反映造成的疑慮等情緒下，忍痛做了這個決定。他說，跟桃園市長鄭文燦及幾個縣市討論，大家傾向改成線上，因此做出這個決定。

由於晚會不開放民眾入場，但也為了避免民眾到場，因此，將會加派人力勸阻民眾進入觀賞表演，現場也會加強管制，避免民眾聚集。至於元旦升旗照常舉辦，但也會加強防疫措施，包括體溫量測、戴口罩、保持社交距離都會加強管控。

緊接而來的元旦連假勢必也湧入觀光人潮，黃偉哲說，會依照中央流行疫情指揮中心勸導民眾戴口罩，尤其是夜市、市集等人潮聚集處，反而比較不擔心景點會摩肩擦踵，但都會要求民眾戴口罩，勸導不聽就開罰。

(中時 )