配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮、改為線上直播，台中市政府31日宣布與總統府標準一致，市府元旦升旗縮小規模改為線上直播，取消既定表演活動、民眾入場觀禮；宣導品發放也將改以其他方式辦理避免人潮群聚，民眾可在家觀賞直播，既能防疫又保暖，安全又溫馨。

市長盧秀燕31日表示，市府配合中央升級防疫作為，經過滾動式檢討，決定機動調整，明早元旦升旗典禮改為線上直播，不開放民眾入場，民眾可線上觀禮，典禮簡單隆重，現場也將進行管制，請大家配合。

民政局長吳世瑋說，因應疫情最新情形，防疫措施滾動式檢討，中市府昨晚緊急召開應變會議研商，會中決議安全是首要考量，中市府必須以最高標準審慎戒備，決定縮小市府元旦升旗典禮規模改為線上直播，並取消既定表演活動，典禮仍維持於市府廣場前舉辦簡單隆重升旗儀式，由市長率領市府各局處機關首長參與，取消邀請相關單位出席及民眾參與。

吳世瑋表示，往年舉辦元旦升旗典禮，計有近萬市民一同參與國家慶典，今年因應疫情未歇，市府評估舉辦大型集會活動具人潮擁擠、近距離接觸等特性，且不易保持社交距離，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，故改為線上直播。而原定元旦當日發送的限量宣導品「風潮水瓶」、國旗意象口罩也取消發放，日後將改以其他方式辦理。

民政局強調，中央氣象局發布低溫特報，寒流昨日南下，從北到南氣溫急遽下降，且越晚越冷，今日大台中地區可能處在10度低溫以下，一直到元旦白天起漸漸回溫，呼籲民眾要注意保暖，共同迎接新的一年。

(中時 )