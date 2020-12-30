因中央疫情指揮中心宣布，首例英國變種病毒株之境外移入確診，總統府發言人張惇涵表示，元旦總統府前升旗不取消，但是僅限受邀賓客參加，取消民眾參加，同時當天總統府開放參觀活動也將取消。總統蔡英文預計在元旦上午8點30分，發表新年談話。

總統府前元旦升旗典禮流程照常，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮。總統府誠摯歡迎國人當天可透過總統府官網、總統府YouTube頻道、蔡英文臉書、副總統賴清德臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播。

原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。

蔡英文預計將在元旦當天上午8點30分於總統府內發表新年談話。總統府誠摯感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，因相關活動調整，對於各協力單位，以及原欲參加相關活動的民眾所造成的困擾，總統府致上誠摯歉意。

張惇涵表示，由於近日全國各地皆有慶祝新年之大型活動，提醒國人持續依照中央流行疫情指揮中心之指引，並配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。

(工商 )