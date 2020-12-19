英國擬數日內批准牛津疫苗 20:442020/12/19 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國擬數日內批准牛津疫苗。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國媒體報導，英國政府有意在數日內緊急批准牛津疫苗，令牛津疫苗成為繼輝瑞疫苗後，第二款獲准的新冠疫苗。報導指出，牛津疫苗最快可在1月，讓數以百萬計英國民眾接種。 英國《每日電訊報》報導，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）有意在12月28日左右，為牛津疫苗提供緊急批准。 英國牛津大學表示，與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，經追加試驗後發現接種兩劑完整劑量，免疫反應最好。 大陸宣布全國接種新冠疫苗 醫護及赴海外等重點人群優先 大陸普通民眾接種新冠疫苗無確切時間表 視研發速度而定 (中時 ) #牛津疫苗 #英國 #報導 #日內 #緊急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林神農宮歡慶280周年 慈悲關懷社區遶境開跑 12:572020/12/19 寶島 重點人群緊急施打 陸製疫苗保護期至少半年 12:182020/12/19 兩岸 川普女婿遭爆成立空殼公司 挪用競選經費168億供家族爽花 10:262020/12/19 國際 台中釋5600多劑公費流感疫苗開打 17:192020/12/19 寶島 華航添新機 疫苗運輸商機起飛 04:102020/12/19 證券．權證 美財政部 擬鬆綁投資陸企禁令 04:102020/12/19 全球財經 彭斯帶頭打疫苗 莫德納也獲美核准 04:102020/12/19 生活新聞 破美封鎖 陸歐投資協定將簽署 04:102020/12/19 兩岸要聞 連勝文續任國民黨智庫副董 鴨子划水備戰黨魁選舉 15:132020/12/19 政治 影》美副總統彭斯接種冠狀病毒疫苗 川普宣布莫德納疫苗獲批准 00:102020/12/19 國際 美聯航螺絲大鬆新冠患者死於班機上 乘客痛批罔顧人命 20:452020/12/19 國際 國際熱門新聞 美媒：美國國防部緊急暫停與拜登團隊交接 五角大廈官員震驚 - 國際 血淋教訓！13歲少年染新冠僅1周 血噴滿病房慘狀曝光 - 國際 學界證實超級食物酪梨 能維持人體這些器官健康 - 國際 9歲男孩年賺8.3億 3度蟬聯全球「賺最大」Youtuber - 國際 空中驚魂！美聯合航空乘客疑染疫猝死 緊急降落 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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