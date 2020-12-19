英國媒體報導，英國政府有意在數日內緊急批准牛津疫苗，令牛津疫苗成為繼輝瑞疫苗後，第二款獲准的新冠疫苗。報導指出，牛津疫苗最快可在1月，讓數以百萬計英國民眾接種。

英國《每日電訊報》報導，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）有意在12月28日左右，為牛津疫苗提供緊急批准。

英國牛津大學表示，與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，經追加試驗後發現接種兩劑完整劑量，免疫反應最好。

(中時 )