英相強生：國會30日將表決脫歐貿易協議 04:322020/12/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布與布魯塞爾達成協議後，他表示英國國會將於30日針對是否批准與歐洲聯盟達成的貿易協議進行表決。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布與布魯塞爾達成協議後，他表示英國國會將於30日針對是否批准與歐洲聯盟達成的貿易協議進行表決。 路透社報導，強生指出，這項協議將受到審查，「接著我希望國會在12月30日進行表決」。（譯者：徐崇哲）1091225 (中央社) #協議 #強生 #表決 #國會 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 賓士急煞逼車！大車火大怒撞上去 懲處出爐網友驚呆：太療癒了 - 國際 NASA曝銀河奧祕 可能滿是外星人屍體 - 國際 耶魯大學證實 堅果提高這類癌症患者痊癒率並降低復發 - 國際 美打擊俄能源 擬阻斷天然氣管道 - 國際大事 - 中國時報 21歲女約恐怖壯漢成亡魂 遭「裸屍對折」塞行李箱 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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