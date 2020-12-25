英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布與布魯塞爾達成協議後，他表示英國國會將於30日針對是否批准與歐洲聯盟達成的貿易協議進行表決。

路透社報導，強生指出，這項協議將受到審查，「接著我希望國會在12月30日進行表決」。（譯者：徐崇哲）1091225

(中央社)

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