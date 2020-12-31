因應疫情，教育部發文給各大學，即日起暫緩受理境外學位生入境之申請方案（含所有學生及先修華語之外交部台灣獎學金受獎生）。大學表示，如果只是未來1個月境外生不能入境，那影響很小，但如果時間再拉長，就麻煩了。

中央流行疫情指揮中心宣布自1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，為期1個月。配合防疫，教育部也發文給各大學，即日起暫緩受理境外學位生入境之申請。

教育部表示，截至去年12月30日下午5時，已入境的境外學位生計有1萬9471名，已核准但尚未入境者，計有49名；這49名境外生因持有12月30日之前「教育部專案許可並由學校核發之境外生入境許可證明」，後續仍可來台。另因目前已屆學期末，自12月以來境外學位生入境人數僅115人。

教育部暫時停止境外學位生的入境申請，109學年上學期要來台者幾乎不受影響，而是對下學期要來的學生可能造成一些困擾，但影響層面如何，還要仔細調查才知道。

台大副校長周家蓓表示，他們學校2月新學期開始，有43個要入境讀碩博士班春季班及雙聯學位的學生，現在離開學日還有2個的時間，如果台灣只鎖國1個月，那這些境外生2月時還可以進來，不會受影響。

清大教務長焦傳金說，如果只是暫緩1個月不讓境外生入境，那可說沒什麼影響，但如果時間再拉長，就會有問題。清大有一些些原本109學年上學期要來台就學的境外生，因為遇到疫情，休學1學期，改到下學期才進來；還有一些境外生原本就是要在春季班（下學期）入學，如果台灣鎖國超過1個月，那這些學生在下學期開學能否入境，將會是個問題。

文化大學國際長陳維斌指出，暫時境外生入境申請，如果僅1個月，對本學期在境外透過線上上課、然後居留證又過期，及2月要入學的春季班學生，可能會有一點點影響，因為要檢疫2周，他們可能要延後幾天開學。但如果暫緩入境的時間超過1個月，那影響就會很大。他們學校春季班錄取30多個境外生。

(中時 )