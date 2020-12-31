疫情指揮中心30日宣布，110年元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1 個月，但未清楚說明境外生的措施，引起相關社群緊張，教育部預計今天上午說明細節。

臉書專頁「陸生返台推動組」深夜發文指出，教育部已奉中央流行疫情指揮中心指示，即日起暫緩受理境外學位生入境的申請方案，含所有學生及先修華語的台灣獎學金受獎生。「境外生權益小組」也有相關訊息，許多境外生紛紛互相提醒，此時暫時不要離台，以免重演今年春節返鄉後，數個月難以返台的覆轍。

中央社記者今天深夜查證，教育部解釋，會配合指揮中心的境管措施辦理，上午才會說明相關細節。

根據外交部領事事務局30日公告，110年元旦起（當地搭機時間），外籍人士須符合下列條件始得入境，包括持有台灣居留證；來台事由為「外交公務」、「商務履約」或「人道考量」者；國人及持我國居留證者的配偶及未成年子女；其他特別許可者。

領事事務局解釋「其他特別許可者」指經主管機關核准來台者，如應聘、外籍移工及外籍學生等。（編輯：楊昭彥）1091231

(中央社)