某中醫診所張姓主任，被控在咖啡下藥迷昏診所女會計，載往摩鐵性侵，遭高院判刑10年，女會計另提民事求償，張男雖辯稱他通過測謊，否認性侵，高院判張男須賠償女會計薪資及精神慰撫金共129萬元確定。

女會計控稱，2017年11月間深夜，張在診所結束營業後，至附近超商購買冰咖啡，並將鎮定安眠劑藥物摻入咖啡後讓她喝，她因藥力發作昏迷，張翌日上午載她到汽車旅館性侵，致她身心受創，數月無法工作，請求賠償她工作薪資損失12萬元及精神慰撫金200萬元，共計212萬元。

張男辯稱沒有下藥性侵，強調他通過測謊，且對方當時能接聽同事電話，事後正常上班，對方事發前表示工作壓力不堪負荷，要求離職，認為對方指控沒有證據。

但法官認為，女會計驗傷驗出張男DNA體液，研判可能是唾液，且她尿液驗出苯二氮平類鎮定安眠藥劑成分，加上張男事後傳簡訊向女會計「認錯，悔過」，刑事部分，張男一、二審均判刑10年，全案由最高法院審理中。

一審認定，女會計確遭侵犯，精神受創嚴重，短期間難另覓兼職工作，估算女會計因6個月期間無法兼職工作，薪資損失共9萬元，加上精神慰撫金120萬，判決張男應賠償女會計129萬元。張不服上訴，遭高院駁回，全案定讞。

(中時 )