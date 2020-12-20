政府為振興經濟推出的三倍券即將到期，對此，總統蔡英文加入宣導，呼籲人民趕快用掉三倍券，也解釋，為何政府最後決定不發現金，而是三倍券的初衷，主要就是為了振興台灣經濟。

蔡英文19日在臉書發文表示，下週就是三倍券使用的最後一週，大家的三倍券花完了嗎？回想這個政策剛開始時，社會有很多討論，尤其是要發三倍券，還是要發現金。最終定案發三倍券，主要是為了「振興」，當時台灣走過防疫和紓困兩個關卡，台灣需要的是人民要把錢花出去，讓消費市場恢復正常。

蔡英文直言，發現金當然比較簡單，但她很清楚，如果是發現金，很多過去的經驗顯示，有些人會「把現金變存款」，不會把錢花出去。正因如此，所以，政府最終決定把這筆振興預算，以人民出1000、政府出2000的形式，做最有效的運用，雖然處理上比較複雜，但相信這樣才能真正達到「振興」的政策目標。

「經過將近半年，事實證明，大部分的三倍券都投入了消費市場。再加上地方政府及店家紛紛提出的加碼活動，三倍券商機預期超過1000億元」。蔡英文指出，在公私部門一起合作之下，加速復甦台灣內需市場，讓許多內需型服務產業的營收都可以成長。從年底的經濟數字來看，第三季、第四季的成長，除出口外，最重要的支撐力，就是來自內需消費。因此台灣的經濟也才能逆勢成長。

蔡英文認為，這就是三倍券這個政策最重要的意義：振興需要人民跟政府一起合作，才做得到。蔡英文更感性表示，全球遭遇疫情和景氣的衰退，但台灣人民卻沒有被擊倒，還讓其成為國際社會中耀眼的一顆星。

(中時新聞網)