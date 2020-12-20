高雄市陽明國中弦樂團為慶祝音樂家貝多芬誕生250周年，在高雄夢時代進行二場「耶誕快閃公益募款表演」，除為自己樂團籌措款項外，更為聽損兒童進行公益募款。（柯宗緯翻攝）

今年適逢音樂家貝多芬誕生250周年，全球掀起慶祝貝多芬熱潮，為讓古典音樂融入日常生活，並致力推廣弦樂，高雄市陽明國中弦樂團特別在12月19日耶誕節前夕，在高雄夢時代舉行「耶誕快閃公益募款表演」，悠揚的樂聲迴盪在夢時代廣場，吸引許多民眾駐足凝聽，更熱烈響應捐款，在冬日午後享受一場美好且溫馨的音樂饗宴。

眾所皆知貝多芬是具影響力和最受歡迎的作曲家之一，但其亦深受聽力損傷之苦，據統計，台灣每千名新生兒就有3~4人有先天性聽力損失。陽明國中弦樂團「耶誕快閃公益募款表演」將募款所得50％捐贈「雅文兒童聽語文教基金會」，希望以實質行動支持聽損兒能有機會重拾聽力，感受音樂的美好，甚至成就下一個貝多芬。

高雄市陽明國中弦樂團創立迄今已逾20年，每年參加全國學生音樂比賽成績都相當優異，已連續八屆榮獲全國學生音樂比賽弦樂合奏優等第一名；今（109）年11月參加「109學年度學生音樂比賽」，榮獲高雄市北區國中組特優第一名，預計明（110）年3月將代表高雄市參加全國大賽。

陽明國中弦樂團為校內一般學生社團，並非正規音樂班，團員僅利用每周二小時校內聯課活動進行分部教學，再自主犧牲假期，於每週日下午利用二小時，聘請知名指揮家德岡直樹帶領團練。在國中課業繁重，加上是學生社團，需自主練習下，能有此優異成績實屬難得。

然而，樂團主要經費大都是由學生家長及各界募款而來，到外縣市參加全國大賽及每年6月在大東表演藝術中心或文化中心的成果發表演出，所需經費龐大。

對此，為慶祝音樂家貝多芬誕生250周年，也讓弦樂團小朋友們為自己的社團及成果發表會經費募款，更能貢獻自己所學，透過募款表演做公益，來幫助聽障小朋友，因此特於耶誕節前夕，在高雄夢時代舉行「耶誕快閃公益募款表演」，現場演奏「貝多芬的小步舞曲」及「聖誕組曲」，讓高雄夢時代飄揚著悠揚的弦樂聲，讓民眾感受古典音樂之美，更讓古典樂融入生活。

陽明國中弦樂團也特別感謝高雄夢時代提供這麼優質的場域，讓樂團小朋友能有一個優質演出平台，成就這一場結合公益與募款的完美演出。

(中時 )