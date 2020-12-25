為喚起民眾對弱勢的關懷，支持「寒士吃飽30」社會愛心活動，大同幼兒園小朋友今（25）日聖誕節化身聖誕小天使，到板橋大遠百「LOVE PINK耶誕樂園」，表演活力熱舞，並將象徵對弱勢家庭祝福的植愛卡掛上「植愛樹」樹梢，齊心點亮植愛樹，為寒冬帶來滿滿暖心祝福與聖誕氛圍。

大同幼兒園林主任表示，疫情艱難時刻，弱勢團體最需要伸出援手相助，也寓教於樂，這次帶領幼兒園師生一起參與，捐贈零用錢及發票幫助植物人常年服務暨第31屆「寒士吃飽30」活動，希望透過參與愛心活動，從小培養善心，讓小朋友學會手心向下，成為守護植物人的聖誕小天使，用行動給予弱勢家庭祝福與關懷。

創世基金會板橋院李培菁院長表示，感謝大同幼兒園及板橋大遠百愛心支持公益活動。「寒士吃飽30」活動，每每在歲末年終之際，帶給清寒朋友一餐溫飽、一個應急紅包，感受社會關懷；今年面臨新冠肺炎疫情嚴峻考驗，連續31年社會愛心運動，更要寒冬送暖，將年禮及祝福紅包送到弱勢家裡，顯示人間有愛，盼各界伸出援手。凡認助1份「植愛年禮及祝福紅包」，即可索取大甲鎮瀾宮開運錢母1份，點亮幸福專線：（02）8966-4306。

(中時 )