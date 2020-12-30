跨年晚會周邊東大門夜市，因花蓮強風不斷，生財器具被強風吹亂。（王志偉攝）

全台低溫拉警報，花蓮今夜間平均風力有6級，最大陣風9級出現在凌晨3、4時之間，陸續傳出路樹、電線被吹落，跨年活動會場棚架被吹落，今上午已陸續修復，沒有傳出傷亡，因強陣風持續，東大門跨年晚會主體舞台已加固安全措施，縣府表示，不影響跨年晚會進行。

中央氣象局今針對花蓮等19縣市發布陸上強風特報，易有9至11級強陣風。花蓮市區民國路、和平路段電纜線凌晨2時許疑似被強風吹斷，傳出電線垂掛在半空中並伴隨變壓器的爆炸聲，造成附近百餘住戶停電，台電趕在清晨5時許搶；而吉安宜昌國小旁一棵路樹上的粗大的樹支也被吹斷，鄉公所一早就派人來把比較脆弱、細小的樹枝切除以免再度被強風吹斷傷人，花蓮車站也傳出路樹倒塌，壓毀路邊車輛，劉姓車主直呼倒霉：「半夜一陣風，讓我成為受災戶」。

因氣溫驟降，花蓮消防局表示，截至今下午，暫無接獲民眾因低溫導致猝死案例，不過仍呼籲寒冷天氣，較容易發生心血管疾病，提醒民眾出門要多加留意身體狀況。

花蓮縣政府明天將於東大門夜市旁舉辦「太平洋觀光節」跨年晚會，靠近舞台的中山路上一排棚架也被強風吹翻，工作人員今天上午趕工復原，將毀損的棚架撤離道路，避免影響交通。

縣府觀光處指出，已請廠商加強棚架穩定性，更換穩固的帳篷，並加裝沙袋壓重，舞台則有一定抗風等級，中間放置的LED主牆，可隨時調整高度，降低風阻，也要求廠商加強設備防風措施，提高警覺，讓演出不受影響。

(中時 )