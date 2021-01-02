嘉義縣一名53歲曾姓男子從買變成偷，兩次行竊68株榴槤苗，遭警方查獲。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

警方查案時請鄰近居民裝設監視器，曾男相隔20天第二次下手，果然被拍下身影。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

嘉義縣一名53歲的曾姓男子向南市某育苗場買樹回家種，但幾次下來老是種不活，他心有不忿，去年底利用深夜侵入場內盜取，隔天還裝沒事上門打探，半個月再下手，其中還包括2株自馬來西亞引進的珍貴品種，潘姓被害人氣得報警，白河警方循線追查，跨年當天將曾男緝捕到案，但2株榴槤被顧到快枯死，讓被害人氣得直罵「真夭壽」。

警方調查，曾男平日從事汽車修理，對園藝頗有興趣，3年前認識在白河區經營育苗場的潘姓被害人，並多次向他購買樹苗回家栽種，長期下來也變成朋友，但健康的樹苗帶回家後總是沒多久就枯死，他還多次向潘男自嘲「技術不好」，其實心中已經暗自盤算。

曾男對樹苗園區周遭環境及潘男作息相當熟悉，也發現山區道路監視器密度不足，因此在去年11月30日深夜，駕駛貨車前往園區盜走14株榴槤苗，隔天又到園區購買樹苗，潘男告知遭竊，他還假意安慰，沒想到上個月19日他再度下手，這次一口氣偷走54株樹苗，總價值約11萬5000元，得手後全部放在自家倉庫外棚架，還蓋上黑網遮蔽。

潘男首次遭竊的榴槤苗中有2株是他從馬來西亞引進的罕見品種，他相當心疼，向警方報案，白河警方勘查可能犯案路線，也向沿路居民宣導裝設監視器及轉向道路以強化防竊，果然派上用場，曾男第2次行竊時被鄰近民家監視器拍下，警方調閱後逐一釐清，終於將曾男逮捕到案，也查獲68株樹苗，物歸原主，訊後依竊盜罪嫌送辦。

白河警分局長陳明宏表示，警方將持續新增、汰舊及落實保養各路口監視器，並宣導各民宅、商家、金融機構、超商、加油站，輔導新增裝設、汰換老舊鏡頭及部分轉向道路，希望共同建置「治安防衛網」。

(中時 )