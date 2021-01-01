台鐵去年重新塗裝打造、號稱「最美觀光列車」的鳴日號，與雄獅旅遊合作推出元旦首發團，團費要價2.9萬元，推出不久即秒殺，卻傳出今日凌晨開到花蓮北埔時，就發生機車頭故障，行程延誤約70多分鐘，旅客抵達太麻里時差點錯過2021年第1道曙光。台鐵回應，未來會加強觀光列車的檢修。

鳴日號主打「五星服務」及「五感體驗」，以獨特尊榮感、在地文化、鐵道文化和美食文化元素規劃遊程，打造高規格的鐵路主題旅遊。台鐵與雄獅合作的鳴日號跨年首發團，團費就要2.9萬元，消息傳出後許多人認為售價太貴，但實際推出後仍迅速售罄，市場相當買單。

不過，鳴日號首發觀光列車今日深夜從南港開到太麻里時，凌晨3點多在花蓮北埔附近發生機車頭故障，原訂清晨4時50分要開到太麻里，但行程延誤70分鐘左右，到上午6時左右才抵達，旅客上遊覽車再到太麻里沙灘已經6時20多分，差點錯過2021年首道曙光。

台鐵表示，假期後將召集相關單位，列出列車重要的動力、行走設備，做為未來的特檢項目，確保列車能正常行駛。為避免故障事件再發生，內部針對觀光列車已檢討制定個別檢修作業辦法，擬比照重大節日或特殊故障的特檢方式，進行特別檢查，增加檢修頻率和強度，確保觀光列車服務品質，另也已評估運用新買的電力機車頭來牽引鳴日號觀光列車。

(中時 )