自小在木柵山上走跳的大淵，就是「行走的貓空地圖」，想知道哪條步道好走？哪裡風景優美？跟著他準沒錯。除了著名的貓空鐵觀音茶文化，木柵也有時下正夯的咖啡、酒館文化。在地人大淵掌握了最愜意的訊息，希望大家透過他的帶路，能認識木柵從傳統到新潮的美好。

# 保佑生民的市郊靈山

指南宮

指南宮主祀呂洞賓，華美的大殿「純陽寶殿」出自早年台灣漳派木匠大師陳應彬之手，讓指南宮成為展現台灣廟宇美學的重要代表建築之一。

「2、3 歲時的我其實很瘦小，家人希望我健康長大，就帶我到指南宮認呂洞賓做乾爹，現在逢年過節，我都會回去拜拜。」也因為如此，大淵從小到大在山上四處溜達，從不會感到害怕，好像被神明護持著。

撇除宗教信仰，大淵認為指南宮是個值得探訪的景點，交通方便、可搭貓纜直達，「周邊步道完善、夜景漂亮。」散步其中，可欣賞園林造景、自然林相的姿態；也能遠眺台北盆地、淡水河和觀音山。無論日景、夜景皆有可觀之處。

# 輕鬆親山的綠色步道

樟樹樟湖環狀步道

由樟湖步道與樟樹步道串聯而成，總長約3,200 公尺。「步道只有初級難度，就算不常爬山的人都可以去走走看！」大淵強調其中的樟樹步道老少皆宜，以石板鋪成的步道坡度和緩、易於行走，有不少家長推著推車、帶小孩親近自然。途經水牛公園、水車、菜園、茶園，感受農村生活的純樸。當時序走到3 月，魯冰花盛開，澄黃美景更引人入勝。如果體力許可，不妨走完一整圈步道，享受茶樹環繞的宜人景致。

# 暖胃又暖心的地方飲食

Ruins Coffee Roasters、米粉湯滷肉飯、Mademan、呼嚕小酒館

人稱小廢墟的「Ruins Coffee Roasters」，在木柵一帶相當有名氣，大淵說：「我喜歡老闆對咖啡選豆的堅持，老闆推薦什麼，我就喝什麼；焦糖戚風蛋糕也很好吃，蛋糕上的核桃杏仁片跟焦糖脆片咬起來脆脆的，口感很棒。」

喜歡便宜大碗又兼具美味的美食愛好者，則可以去小廢墟附近的「米粉湯滷肉飯」小吃店。小吃店由大淵朋友的媽媽掌廚，有著滿滿的人情味，大淵每次到訪必吃碗醬汁香濃的滷肉飯，加上黑白切和肉質軟嫩的頭骨肉湯，吃飽再出發，活力自是充沛。

完成日間遊賞木柵和貓空的旅程後，可以來大淵和瘦子經營的「Mademan」喝杯調飲。從小一起玩到大的兩人，以經營私空間的心情開了這家酒吧，一方面方便朋友相聚，另一方面也完成他們對歌迷的許諾：開設可以和所有人一起慶功同樂的空間。運氣好的話，也許可以遇見頑童成員，與大家共度美好夜晚。

而位於政大附近的「呼嚕小酒館」，位置則有些隱祕，向下的階梯、穿過樹叢後別有洞天。大淵欣賞老闆對餐廳風格、食物飲品的講究態度，平日也會來此用餐，為一日畫下美好句點。

左：夜間的指南宮燈火輝煌，與山下的夜景連成一氣。右：「米粉湯滷肉飯」小吃店有大淵百吃不厭的好味道。（圖／陳冠凱提供）

＊飲酒過量，有害健康

＊Ruins Coffee Roasters

時間：13:00-21:00（週一公休）

地點：台北市文山區木柵路三段242 號

電話：02-2234-0024

＊米粉湯滷肉飯

時間：11:00-20:00（週四公休）

地點：台北市文山區新光路一段72 號

電話：02-2939-1916

＊Mademan

時間：20:00-01:00（週一至週四）、20:00-03:00（週五、週六）、

20:00-01:00（週日）、週二公休

地點：台北市文山區萬芳路9-1 號B1

＊呼嚕小酒館

時間：11:30-22:30

地點：台北市文山區指南路二段106 號

電話：02-2936-9172

本文作者：林郁姍、林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊1月號636期》)

《台北畫刊1月號636期》

(中時新聞網)