美國駐聯合國大使克拉芙特將在1月13日至15日訪台，並會晤總統蔡英文及拜會外交部長吳釗燮，並預定在外交部外交及國際事務學院，就「台灣對國際社會的傑出貢獻及台灣有意義與擴大參與國際組織的重要性」發表談話。資深媒體人王丰認為，川普派駐聯合國大使來台，擺明就是在撩妹，主要是要台灣多買一點煤炭、萊豬及軍火。

王丰10日在臉書酸說，美國駐聯合國大使來台灣，台灣就可以「進入聯合國」？那美國太空人阿姆斯壯當年來過一趟台灣，台灣是不是就可以登陸月球了？川普擺明就是在撩妹，等於在撩撥挑逗，問題是兩人的八字不對，即便你使盡一切招式，撩死了，妹也不見得跟著上車。川普有種乾脆就告訴台灣，他剩下最後一口氣了，來日無多，惟一沒做的就是沒跟台灣玩真的。來，我們今天就玩真的，他派聯合國大使就是準備跟台灣玩真的。

王丰認為，川普根本是玩假的，因為川普太清楚，台灣是玩假的，已故作家李敖生前就大罵台獨都是些假貨，他就不信總統蔡英文是真貨。而川普也算是半個演員，主持過電視實境秀，4年來演美國總統演得荒腔走板，假戲假做。

王丰指出，聯合國女大使來台根本是個過場，跑跑龍套就打道回府，主要騙騙台灣多買一點美國煤炭、多買些萊豬、多買些打水漂的軍火，再多擠一點油水給美國上貢。

美國聯合國大使來台灣，台灣就可以「進入聯合國」？那美國太空人阿姆斯壯1969年來過一趟台灣，台灣是不是就可以登陸月球了呢？同理，美國屠宰公會理事長來台灣，是不是綠獨主事者全去當屠戶了？ 所以，特朗普擺明了就是在撩妹，極盡撩撥挑逗之能事，問... 由王丰發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)