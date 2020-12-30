霸王級寒流發威，今天的風很透，好冷！嘉義市30日氣溫直直落，風速越強，刮起6至7級陣風，知名風景區檜意森活村的南洋杉被強風吹倒，影響忠孝路交通，市府環保局即時出動排除障礙，恢復交通動線。
氣象局嘉義氣象站指出，今天清晨6時起受風面南下影響，嘉義市區平均風速4至5級，陣風6至7級，嘉義東石沿海地區平均風速6至8級，陣風達9級，不適合出海，預估31日平均風速大於6級，陣風也持續增強，仍不宜出海。
嘉義氣象站表示，冷風面南下，嘉義地區白天溫度約15至17度，體感溫度會更冷，約9度， 夜間至清晨受幅射冷卻效應影響，體感溫度更低約2度，民眾一定要注意保暖。
嘉義林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱表示，該處於上午7時40許獲報檜意森活村1株南洋杉，疑因強風倒伏於忠孝路上，派員前往現場了解，嘉義市環保局也已於8時10許清理排除障礙，幸未傷及人車。
周恆凱表示，該處將全面巡查園區，確認林木現況，以避免類似情事發生。
(中時 )
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