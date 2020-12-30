台南市永康區傳出有路樹倒塌。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

「風好大！好像颱風天！」台南市永康區東橋一路、東橋三路一株路樹上午8點多突然倒塌，所幸並未壓傷人車，永康警分局獲報後立刻派員疏導，40分鐘後，排除路樹障礙。

寒流來襲夾帶強風，今早不少民眾除了感覺氣溫驟降，更深刻感受狂風威力，強風吹襲下，永康區東橋一路跟東橋三路一棵路樹無預警倒塌，大橋派出所接獲報案查看，立即回報並現地疏導管制，避免造成交通打結及人車安全。區公所及環保局人員立即到場，鋸斷樹枝移除，9時25分即恢復交通順暢，無人車損傷。

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