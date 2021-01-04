國民黨桃園市黨部、黃復興系統的黃國園黨部的志工，今冒著溼冷天氣站路口舉牌，宣傳16日罷王投票。（讀者提供）

國民黨桃園市黨部、黃復興系統的黃國園黨部的志工，今冒著溼冷天氣站路口舉牌，宣傳16日罷王投票。（讀者提供）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於本月16日投票，據罷王陣營依民調最新評估，目前距達成罷免門檻7.8萬票，只差1萬多票，未來不到兩週須加強宣傳及催票，完成罷王「最後一哩路」。國民黨桃園市黨部及黃國園支黨部，今天冒著溼冷氣候，在7個路口舉牌宣傳；黨中央也打算邀罷王行動發起人唐平榮本周三到中常會專題演講。

被民團稱為「罷王別譏、光復中壢」罷免王浩宇案，本月16日的罷免投票，要有效同意票數多於不同意票數，且高於總數4分之1、7萬 8785票同意，罷免才能通過。

知情人士指出，根據一份上月29日針對中壢選民完成的民調顯示，目前表示「一定會去投且贊成罷免」的有18.4％、約6萬人，「可能會去投且贊成罷免」的是12.8％、約4萬多人。最後不到兩週，將鎖定這4萬人，至少催出2萬票，確保最後達陣。

雖然罷王總部涵括不同各政黨人士相助，其中國民黨認為王浩宇強力護航萊豬，霸凌反萊豬的人民、賣場、團體及族群，可視為反萊豬公投的溫度計，今天率先由國民黨桃園市黨部、黃復興系統的黃國園黨部，冒著溼冷天氣站路口舉牌，包括上午5處、下午2處，宣傳霸王；部分志工還戴著安全帽、穿雨衣舉牌，表示「就是要罷反王浩宇」，不畏溼冷的堅持精神令人動容。

據悉，國民黨中央黨部今天討論雙公投案，也提及罷王行動的「選情」。高層認為罷王雖非國民黨發起，但民意反映顯示已有共鳴，而且罷免也是民主社會的公民權力，決定本周三安排反萊豬的公民團體到中常會專題演講，並邀罷王行動發起人唐平榮演講罷王事宜，唐平榮已應允出席說明理念。

(中時 )