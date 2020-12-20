印度一名26歲人妻，結婚時娘家為她準備了珠寶、轎車與現金，約200萬盧比（約新台幣76.5萬）嫁妝，不料丈夫仍嫌不夠，想再向娘家索討100萬盧比（約新台幣38.2萬），遭女方家人拒絕後，竟狠心闖入妻子的住處，將人活活打死，被捕後認定涉嫌多罪遭起訴。

據《印度時報》（Times of India）報導，26歲的雷努（Renu Singh），2016年與阿札德（Azad）結婚，當時雷努的父親馬希許（Mahesh Pal）幫她準備了汽車、珠寶和現金等嫁妝，總值約200萬盧比，不過阿札德竟然不滿足，要求妻子的娘家還要再給100萬盧比，雷努氣得與丈夫激烈爭吵了好幾次，兩人最後在2018年10月26日決定分居。

沒想到事隔1年多，阿札德今年8月19日無預警地闖入妻子的住處，狠狠將她修理一頓，雷努無力反擊，娘家知情後趕去救人，但雷努因為傷勢太過嚴重，送醫急救後隔天宣告不治。

女方家屬案發後到警局報案，經過檢警4個月的偵辦調查，認定阿札德涉犯多條罪名，包括當地刑法第304條（嫁妝糾紛致死）、第498-A條（女子被丈夫殘忍對待）、第504條（故意侮辱）等罪，已在日前將他起訴。

(中時新聞網)