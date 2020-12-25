振興三倍券領取、使用進入最後倒數，期限截至今年12月31日止，再不使用恐怕變成廢紙！日前就有網友抱怨，家中長輩囤了一疊振興券捨不得花，算一算突破上萬元，直到快到期了才緊張跑來問他該怎麼辦，讓他又氣又無奈。

原PO昨（24日）深夜在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，不懂長輩究竟在想什麼，振興券拿到手後「一直捨不得用」，就連原PO不斷苦口婆心狂勸長輩趕快花掉，依舊被當作耳邊風。

如今拖到快過期了，長輩才拿著一疊振興券問說要怎麼辦，讓原PO相當頭痛，無奈直呼「剩沒幾天才在煩惱很多地方不收了，用不完會變廢紙，那當初要您快用掉，不用是在幹嘛啦？」文中附上一疊振興券的照片，算一算原PO手上有23張500元、22張200元，共計15,900元。

原PO抱怨長輩「囤萬元振興券」捨不得花，如今快到期了才開始著急。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言給出建議「百貨公司幾乎都會收，還有折扣喔」、「3C商品買一下就沒了」、「買黃金或鑽石」、「全部放在悠遊卡裡面」、「賣場隨便買一買就榨乾了」、「拿去買衣服快過年了」。

根據經濟部的統計資料顯示，振興三倍券發放迄今，已超過2,328萬人領取，其中約2,147萬（占92%）領取紙本券，181萬人（占8%）綁定數位三倍券，估計大約43萬人尚未領取。經濟部呼籲，尚未領取及使用的民眾趕快領、趕快消費，倘若期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，紙本券也無法再使用。