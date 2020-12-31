台北市獨排眾議跨年照常舉辦，市長柯文哲臉書也被洗版，面對新冠肺炎變種病毒，基隆、桃園也都有把決定告知北市，柯31日表示，不要被不合科學的恐懼打敗，政治壓力當然很大，所以想了一個晚上，他強調，如果對經濟活動太過干擾，領薪水的沒有問題，但升斗小民會變大問題，執政永遠在理想和現實中取得妥協。

昨晚一連串縣市宣布跨年改線上直播，柯文哲今表示，花12小時蒐集資料，每個局處在今天早上晨會把資料報告一遍，再做綜合判斷，集體決策思考模式有更多資訊能做較精準決策。

柯文哲指出，他是外科醫生，做決策很少超過30秒，想12小時就是想很久了，我們要建立一個理性、務實用科學數據做政策的國家，2周前才辦過台北馬拉松，昨晚還在辦尾牙，就傳染病防制來講，近距離吃飯比跨年晚會更危險，不要被不合科學的恐懼打敗，他政治壓力當然很大，所以想了一個晚上。

他表示，就科學上來講，變種病毒傳染性或致病性更強，但不影響疫苗效力，且防治措施一樣，沒有因此有更新的方式，昨下令所有局處開始蒐集資料，台灣到目前為止，防疫最成功的是對社會干擾降到最低，外國人眼中看來最厲害的地方，如果對經濟活動太過干擾，領薪水的沒有問題，但升斗小民會變大問題，執政永遠在理想和現實中取得妥協。

面對外界認為民進黨從萊豬到跨年都丟出問題給地方決定，是否很困擾，柯文哲說，不管怎麼樣就是平心靜氣，該怎麼做就怎麼做，「我每天都很困擾」，但還是要過日子。

對於上海傳出有台灣過去的人確診，外界質疑照辦跨年是因為今年預算高於往年，柯文哲表示，做什麼事還是講究科學證據，是否為轉機的？要有資訊，做任何決策還是要在確實數據上做決策，沒有一個政治人物會因為錢的東西拿政治生命當賭注，所以想了一個晚上。

外界好奇其他改為線上直播的縣市是否被不理性恐懼支配？柯文哲強調，北市準備的較恰當，分區管制要有一定的數位基礎建設才有辦法。

北市決定跨年照辦，臉書很多網友憂恐成破口，險中取票有政治考量？柯文哲強調，會說這樣的話才是政治考量，北市還是用科學數據態度，不管是瘦肉精到跨年，他還是學者成分很高，台灣沒有社區感染數據，2周前才辦過台北馬，載客率一樣很擠，用數據回答問題。至於新北市長侯友宜稱不要製造漏洞，柯則沒有回應。

(中時 )