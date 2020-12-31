為振興疫情下的藝文產業，文化部今年推行面額600元的藝FUN券，7月及8月相繼釋出數位券及紙本券。其中，數位券將於今（31）日屆滿使用期限。文化部統計，以12億規模發行的數位券使用率已破9成。剩下不到1.2億元還未使用。

藝FUN券分為數位券及紙本券。數位券以 12 億元規模發行，約210萬人中獎，使用期限自7月22日至12月31日。消費者使用率最高依序為書店及出版業、電影院和表演藝術產業。

誠品表示，響應藝FUN券活動，誠品7月、8月已同步推出藝FUN券消費加碼優惠，本月也還有回饋活動。發現使用藝FUN券的民眾較使用三倍振興券民眾明顯多出數倍。其中，1／3讀者會將藝FUN券全額600元一次用完，且以購書為主；逾8成民眾使用數位券。整體來說，對於書籍銷售與帶入新會員都有助益。

金石堂書店協理汪信次表示，就金石堂觀察，使用三倍振興券消費的民眾只占藝FUN券的15％，比例懸殊。不分數位券及紙本券，藝FUN券確實帶來明顯銷售影響，且多以購書為大宗。

威秀影城公關經理李光爵表示，今年7月、8月是藝FUN券使用高峰，7月因有《天能》及《屍速列車：感染半島》兩大強檔，藝FUN券平日消費可佔整體營收12％至13％，假日更可達16％。但7月過後，就較無顯著消費影響，推估是民眾領券後不久就迅速消費。

國家兩廳院表示，數位藝FUN券將於今日23時59分到期，配合系統運算部份消費與退費流程，提醒民眾務必保留足夠結帳時間，並留意仍可還券的退票截止時間。若要辦理退票並索回原本使用的數位藝FUN券，需於今日20時前送出申請，超過時限後的退票申請，將無法退還原本購票使用的數位藝FUN券。若要使用數位藝FUN券購票結帳，則建議於今日23時30分前完成。

藝FUN券推行效果顯著。數位券外，也還有以 3.6 億元規模發行的紙本券，約65萬人中獎，使用期限自今年9月9日至明年2月28日。立委張廖萬堅曾提議，可延續藝FUN券效益，將振興常態化，發放文化藝術消費卡。文化部長李永得當時回應，文化部不會再發放藝FUN券，對於未來振興方式，尚須審慎評估。

新手書店負責人鄭宇庭表示，藝FUN券提升消費有感，但也擔心大眾只是因一時性的選擇，「如一些學生，可能較無法有餘裕去買書。若發放圖書禮券，也是可養成固定消費習慣的方法之一。」

(中時 )