新式數位身分證New eID換發，政務委員唐鳳日前在一場線上座談提及「開門造車、你行你來」想法，還說新版本的規劃，已參採外界諸多建議，且政府不會強迫民眾換領新式數位身分證，舊證可用到下屆總統選舉。

對於唐鳳說法是否意味數身分證換發將會「無限期延後」，行政院祕書長李孟諺說，不會無限期延後，政院已交待內政部針對資安問題評估，儘速研提方案，化解外界疑慮。 至於新的換發時程，也將由內政部一併評估。

唐鳳上月在一場線上座談提及，數位身分證的規劃，背面是「e」正面是「ID」，亦即把機器讀取碼、序號跟晶片都放在背面，至於視覺可識別的，跟現行紙本一樣只是少掉很多個資的部分，則會放在正面。

唐鳳也說，內政部已完成預告，任何人都不能強迫別人使用數位身分證中「數位的那部分」，任何服務的提供者，不論公部門還是私部門，都要保留「純紙本」的流程。此外，數位身分證未來也會有獨立個資專責機關來負責。

(中時 )