新式數位身分證換發引發爭議，時代力量立委陳椒華政府應儘速舉辦聽證會廣納意見，並訂定專法。內政部上午表示，目前推動工作由行政院統籌協調，將依指示進行溝通，再進行全面換發。
新式數位身分證換發一再引發疑慮，時代力量立委陳椒華今天舉行記者會，質疑強行換發數位身分證恐違憲，政府應儘速舉辦聽證會廣納意見、並訂定專法。
內政部回應表示，數位身分證的推動目前正由行政院統籌協調中，將遵照行政院的指示，持續聆聽社會各界意見並進行溝通，消除外界疑慮後，再進行全面換發工作。
(中時 )
新式數位身分證換發引發爭議，時代力量立委陳椒華政府應儘速舉辦聽證會廣納意見，並訂定專法。內政部上午表示，目前推動工作由行政院統籌協調，將依指示進行溝通，再進行全面換發。
新式數位身分證換發一再引發疑慮，時代力量立委陳椒華今天舉行記者會，質疑強行換發數位身分證恐違憲，政府應儘速舉辦聽證會廣納意見、並訂定專法。
內政部回應表示，數位身分證的推動目前正由行政院統籌協調中，將遵照行政院的指示，持續聆聽社會各界意見並進行溝通，消除外界疑慮後，再進行全面換發工作。
(中時 )
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