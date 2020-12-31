鼓勵後山子弟返鄉貢獻所學，花蓮門諾醫院提供獎助學金給設籍花東地區的在學大專院校學生，中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系學生許宸寧，取得門諾醫院獎助檢驗科系學生唯一名額，獲得24萬8千元獎助學金。他也許諾畢業後考上國家醫檢師返鄉服務、回饋家鄉。

收到獲得高額獎助學金通知的許宸寧在系主任陳明資、導師李德修、副校長兼醫事學院院長姜泰安等人的陪同下，向校長曾信超分享喜悅，曾信超期勉他畢業返鄉服務好好發揮醫事檢驗技能專長，守護花東地區居民健康。

來自花蓮、就讀中華醫大醫學檢驗生物技術系三年級的許宸寧，原就讀其他大學的資訊相關學系，大二時轉學考進入華醫醫技系，嚮往醫檢師工作的他，為了跟上進度，除了對課業學習加倍努力，也積極參與各種實務見習，陸續取得中華民國紅十字會CPR＋AED證照、到台北榮民總醫院玉里分院見習，了解檢驗單位運作。

有鑑於宜蘭及花東後山醫療人力比較缺乏，為鼓勵設籍宜蘭、花東地區學習醫療照顧相關領域的大專青年畢業後返鄉服務，花蓮門諾醫院於民國98年設立獎助學金，透過甄選提供獎助學金協助在學大專生學雜費和生活費補助，期透過獎助金讓學有專精的後山孩子畢業後返鄉服務，為地方醫療貢獻。

今年獎助醫療照顧相關科系在學大專生中檢驗科只有1個名額，在眾多角逐者中許宸寧脫穎而出獲選，可獲得每學期5萬元學雜費和每月2000元生活津貼獎助金直到畢業，總計可獲得24萬8000元獎助金。

(中時 )