超狂瑪莎拉蒂信義區硬跨分隔島，撞倒燈桿車頭半毀。(戴志揚翻攝)

超狂瑪莎拉蒂信義區直跨分隔島，撞倒燈桿車頭半毀。(戴志揚翻攝)

一輛要價758萬的瑪莎拉蒂雙門跑車GranTurismo，今天清晨6時許在台北市信義區松隆路上，衝上分隔島撞到號誌桿後，整部車卡在分隔島上，當場車頭半毀，但駕駛卻疑似肇事後畏罪逃逸，還找友人頂罪，警方到現場時，現場兩名男子其中一人坦承駕車肇事，但警方詢問後發現根本就是「頂包」，最後電話通知車主兒子，對方一開始坦承肇事，再問為何離開？車主兒子卻掛電話置之不理。

據了解，警方獲報到場時，現場有兩名年輕男子出現，其中一名25歲竺姓男子自稱是駕駛，並向員警表示，在信義區與友人狂歡慶祝耶誕夜後自己開車載友人，從松隆路101巷開出來時，因天雨視線不良，沒注意到路中有分隔島，整輛車直接撞上去， 當場將號誌燈桿撞倒，車子則卡在分隔島上。

但警方調閱監視器畫面發現，從駕駛座下車的男子，與自稱駕駛的竺男穿著不一，頂罪的竺男自知無法躲過警方法眼，只好坦承是在友人要求下出面頂罪。警方另外發現，該輛跑車是登記在駕駛母親名下，當下即連繫母親要求兒子前往警局說明。

警方指出，竺男在事發現場坦承「駕車」，將他帶回警所偵訊，不料竺男供詞不一，事發時車子是違規左轉松隆路撞上分隔島，但竺男卻辯稱是直行松隆路撞上。警方對竺男曉以大義後，竺男才坦承當時開車的是25歲王姓男子，撞車後已離開現場。

警方事後查出該輛瑪莎拉蒂跑車，為王姓男子父親所有，透過王父連繫兒子，但警方打電話給王希望到案說明，王的回答讓警方吃閉門羹。王男起初接到電話坦承肇事，但警方繼續追問時，王男竟然直接掛警方電話，後來就完全不接電話，警方表示，會持續連繫，如王男沒回應，將依肇事逃逸發通知書，請王男到案說明。

(中時新聞網)