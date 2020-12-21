美國總統當選人拜登明天1月即將上任，卻傳出現任總統川普考慮宣布戒嚴，前民進黨立委林濁水今天表示，川普當總統，才可以給台灣無比好的升級條件。但是川普繼續當下去，「天下大亂」。

外電報導，美國總統川普18日晚間在白宮召開會議，表示有意任命引發爭議的律師席妮．鮑威爾出任特別檢察官，調查美國總統的選舉舞弊，川普還詢問是否可以宣布「戒嚴」，透過出動軍隊來重辦選舉，遭白宮幕僚長梅杜斯等人大力反對。

林濁水認為，幕僚反對川普宣布戒嚴不稀奇。稀奇的是川普真心想宣布，稀奇的是遠在台灣也有川粉這樣衷心期盼。「竟如此痴心，只能嘆息」。

對於外界質疑他偏向民主黨，林濁水表示，2016年至2020年「我完全偏向由川普當總統」。因為只有他才可能沒有忌憚地發動經貿戰科技系統霸權之戰，進行產業鏈的脫鈎，給台灣無比好的升級條件。

但是他說，如果川普繼續當下去，天下大亂，台灣只能緊緊靠在愈來愈被西方世界孤立的美國身上，很不妙。而且讓他不民主的作風持續下去，也非常不好。「所以只好希望川普做完一任就好」。

林濁水認為，川普是大人物，舊秩序需他來破壞，但新秩序的建立不能靠他。

(中時 )