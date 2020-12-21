銅鏡村長羅時珍（右）歡迎各地遊客前來銅鏡村一遊，阿麗姐（左）準備了許多客家美食候客。（謝明俊攝）

21日正逢冬至，有知名電子廠指名要吃阿麗姐和銅鏡社區媽媽們製作的客家大粄圓。（謝明俊攝）

阿麗姐準備的客家野菜炸物，常讓遊客有意外驚喜。（謝明俊攝）

銅鏡村別緻的巷弄，讓許多遊客喜歡來此一遊領略客庄的美。（謝明俊攝）

現炸的客家野菜炸物，讓人一吃難忘。（謝明俊攝）

三灣鄉銅鏡村有著幽雅恬靜的客庄景緻，經過全村老少合力打造維護，成了許多外地遊客指名一遊的客庄農村，村中更由阿麗姐帶領社區媽媽們組成美食團，親手做出具有特色的橘餅發粄等美味客家粄食，吸引許多回頭客專程指名，讓銅鏡村入選苗栗縣客家粄食代表。

21日正逢冬至，阿麗姐和銅鏡社區媽媽們一早就在廚房忙進忙出，一家知名電子廠每逢冬至，都會指名要吃阿麗姐做的客家大粄圓，半個成人拳頭大的大粄圓包著蘿蔔絲，外地很難吃到這個傳統的客家味，電子廠還特別指派專人前來等候煮好的大粄圓，趁熱趕送回辦公室，讓大家大快朵頣。

另有一團外地來的遊客，慕名前來遊覽銅鏡村，感受客庄純樸的老宅風情，發起的客人，是回頭客，邀了7、8名好友，組成好友團來個半日遊，不只要享受銅鏡村清新悠閑的景緻，還指名要吃阿麗姐親手作的客家小炒，一吃難忘。

為了讓老客人有回到老家的親切感，阿麗姐和社區媽媽們另外準備客家野菜炸物，讓客人有意外驚喜，阿麗姐常用客家野菜炸物，來感謝客人們的捧場，更讓遊客對銅鏡社區有回到阿嬤家的感覺。

銅鏡村位在三灣鄉的一隅，鄰近新竹峨眉及大埔水庫，是個獨立於世的美麗社區，村中心聚集了近百戶，有許多的客家老宅，經過多個單位分別協助將老宅活化，重新改造後，讓老村落有了新生命，沿著村內巷弄，可以一路領略客家聚落的寧靜與美，已成了許多外地遊客指名一遊的客庄村落。

擅長製作客家美食的阿麗姐帶著社區媽媽們，用銅鏡村最傳統的橘餅發粄，一舉入選苗栗縣最佳客家粄食代表，阿麗姐根據不同的季節，用當季最適合食材做出蘿蔔糕、菜包、大粄圓等客家美食，讓不同時節來到銅鏡村的遊客，都有不同的美食可嚐，也讓銅鏡村成了苗栗縣內唯一以社區為單位入選的美食代表。

(中時 )