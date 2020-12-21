21日是「冬至」，是農曆24節氣中相當重要的節氣之一，不只各地感受到明顯涼意，台南市也久違地下起連綿細雨，雖然雨勢不大，但持續多時，也讓乾旱的大地稍微得到滋潤，但可惜只侷限在平地，水庫所在的山區上游並未有顯著進帳，曾文水庫21日截至下午5時累積雨量約5.4毫米、南化水庫累積雨量則是4.2毫米，大約有20萬餘立方米的水量收益。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，21日雨勢仍以北部較明顯，南部雨勢則集中在平地，且天氣狀況並不適合人工增雨作業，白天水庫上游並不明顯，晚間雨勢出現應是雲系所致，他也呼籲民眾，平時多節約用水，攜手抗旱。

21日到中午時，曾文水庫集水區的累積降雨還不到3毫米，傍晚時雨勢比較明顯，截至下午5時，曾文水庫水位標高為203.61公尺，蓄水率約22.62％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約是1.6億立方米。

至於供應民生用水為主的南化水庫，水位標高為176.42公尺，有效蓄水量7367萬立方米，蓄水率81.13％，今天的累積降雨量則是5.1毫米。

(中時 )