25歲王姓男子，耶誕節凌晨6時許，駕駛瑪莎拉蒂轎跑車失控撞斷松隆路上的路燈桿，車輛卡在分隔島上，事後王男落跑，找友人頂替遭警方識破，警方經傳喚王男到案說明，王男神隱一日後於26日晚間8點到信義分局交通分隊應訊，他聲稱當時沒有喝酒，因一時心悸、頭昏才發生車禍。

王男表示，當時他開車準備回家，否認酒駕，車禍發生後他因為身體不適，才先回家休息，並請朋友到場處理車輛，並非找人頂替。王男製作完交通事故處理表後，不發一語離開警局。

25歲王姓男子耶誕節凌晨6時許，駕駛瑪莎拉蒂轎跑車失控撞斷松隆路上的路燈桿，26日晚間8點已到信義分局交通分隊應訊，目前正作筆錄中。（資料照）

因檢警目前已無法證明王男是否酒駕，所以警方只能依肇事逃逸開單罰款1000元到3000元，並吊扣駕照1至3個月，但王男日後將無法向保險公司請求理賠。

25歲王姓男子耶誕節凌晨6時許，駕駛瑪莎拉蒂轎跑車失控撞斷松隆路上的路燈桿，26日晚間8點已到信義分局交通分隊應訊，目前正作筆錄中。（資料照）

昨日車禍發生後，一名25歲竺姓男子自稱是駕駛，但警方發現，他說的行駛路線與案發經過不符，衣著也與監視器拍到的駕駛不同，員警警告竺男頂替將涉刑責，竺男才供出肇事者是王男。網友昨找到王男臉書，發現他曾貼出豪車買賣的文章，王男的父母親經營醫療器材公司，家境相當優渥。

警方調查，車主為王男母親，聯繫王男後，王男坦承駕車，但旋即掛斷電話，警方昨日到其住處找人也未發現他的蹤影。警方今聯絡王男後，王男表示晚上7點會到警局，不過，後來又稱要先去看病，拖到8點才到信義交通分隊。

(中時 )