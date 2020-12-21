國揚董事會決議 今年第3季不分派股利 18:392020/12/21 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國揚（2505）21日召開董事會決議，基於考量未來營運需求，今年第3季，不予分配股利；不過，明年完工交屋量將會明顯激增。 國揚表示，今年下半年已通過現金減資45.44795％一案，減資金額達31.65億元，減資後股本降為38億元，每股將退還股東現金4.54479元，全案已於11月25日辦理完成資本變更登記。 國揚表示，新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期，訂在明（110）年1月4日。 備戰萊豬 蘇揆以同婚表決喻萊豬 綠決議一致投票 備戰萊豬 蘇揆以同婚表決喻萊豬 綠決議一致投票 (工商 ) #國揚 #股利 #全案 #日召開董事會 #決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失去執政黨支持 尼泊爾總理藉解散國會維繫政權 19:592020/12/21 國際 人倫悲劇！為次子生前醫療費背債 與妻爭執放火卻燒死長子 18:442020/12/21 社會 國鼎公司違反重訊申報 遭處違約金3萬元 15:292020/12/21 財經 全台這幾區 最多單身狗買房 18:082020/12/21 房市新訊 動能恢復、油價上漲帶動產品價格 遠東新看好第四季及明年營運 17:202020/12/21 財經 拉法葉艦沒收6億美元案周三辯論 檢：15％佣金依法可沒收 08:262020/12/21 社會 看好股票又可望加薪 逾3成散戶想進場創新高 09:212020/12/21 財經 北捷局長張澤雄明台中市議會說明 陳廷秀：只回答技術性問題 12:232020/12/21 生活 永大獨董黃福雄宣布明年召開股東臨時會 解任獨董陳世洋 17:322020/12/21 財經 《產業》合約價下季估回穩 DRAM廠營運充電 11:252020/12/21 財經 上看八個月 生技股王紅包較勁 04:102020/12/21 財經要聞 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺800美元 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 英疫情拉警報！歐股倒一片 道瓊期指重挫逾700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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