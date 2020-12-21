國揚（2505）21日召開董事會決議，基於考量未來營運需求，今年第3季，不予分配股利；不過，明年完工交屋量將會明顯激增。

國揚表示，今年下半年已通過現金減資45.44795％一案，減資金額達31.65億元，減資後股本降為38億元，每股將退還股東現金4.54479元，全案已於11月25日辦理完成資本變更登記。

國揚表示，新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期，訂在明（110）年1月4日。

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(工商 )

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