據內政部不動產資訊平台統計，六都「單人宅」（1人一宅）逐年攀升，今年第三季六都單人宅共有131.7萬宅，與98年第一季開始統計時的74.8萬宅相較，11年來成長了75.9%。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧說，「單人宅」量增有五大原因：一、有土斯有財的觀念；二、低利率環境，租不如買；三、考量不動產節稅之需；四、打房預期心理影響，認為明年貸款條件不如今年，故剛性需求買盤超前部署，在今年積極購屋，五、企業擴大投資帶動區域的就業機會，並強化年輕就業族群，在工作地周遭置產的比例。

進一步觀察今年第三季六都中單人宅數最多的前五大里，新北市林口區南勢里為冠軍中的冠軍，單人宅數多達4,098宅，其次是高雄市鼓山區龍水里3,993宅，左營區褔山里3,971宅居三，淡水區崁頂里3,808宅及林口區湖南里3,601宅則分居四、五名。

江怡慧表示，觀察各都最多一人住宅的鄰里所在，包括淡海新市鎮、林口新市鎮、龜山A7重劃區、八德擴大、台中嶺東、台南大橋、高雄仁武等小資置產熱門的首購地段，通通榜上有名，曾被視為北台灣房市地雷區的「大海山林青」五地，如今也都從空城鹹魚翻身，成為單身族置產的最大熱門。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，林口區南勢里勇奪全台單人宅冠中冠，是因當地不僅為均質住宅區，還有大量民間企業投資，近年五星飯店、outlet接連進駐，三井、東森、三立也投入數百億元打造林口媒體影視區，加上機捷通車後，整體機能更趨成熟，帶動了林口地區含金量，並憑藉相對親民的房價，成為新北市的房市新寵。

(時報資訊)