日立在今年10月的突襲中，一舉拿下永大(1507)過半股權，而時間一到，日立提名的獨立董事黃福雄立刻提案召集110年第1次股東臨時會，解任寶佳提名的陳世洋。

如果佛地魔是《哈利波特》系列中「史上最危險的巫師」，那陳世洋就是日立眼中的佛地魔，具會計師背景的他被視為最難搞的獨立董事，從黃福雄的提案理由中，不難看出陳世洋過去總在關鍵時刻出手，包括日立無法完成百分百收購永大股權、被迫加價提高收購價格、臨股會喪失經營權等等，交手過程中讓日立屢屢吃鱉，有機會當然要將這肉中刺除之而後快。

可預期明年2月8日永大股臨會後，陳世洋就會被解任，會中再選出獨立董事後，日立就拿到兩席獨董，擁有足夠的權利，但扮演烏鴉的陳世洋就從董事會消失？其實兩個方式日立還是每次會面對這尊佛地魔。

其一，寶佳可以在6月股東會提出全面董事改選，以寶佳的持股，取得一席獨董不難，這一席支持陳世洋也並非難事，這樣陳世洋也只是休息四個月，就可以重新披上戰袍出戰。

另一種方式更能讓陳世洋在每次董事會及審計委員會中出現，根據公開發行公司董事會議事辦法，公司召開董事會，必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。而陳世洋是專業會計師，寶佳支持的另一名獨董仍可讓他列席，一樣可以對董事會提出看法，只是最後是由另一名獨董出具意見而已。

10月上旬日立取得51％股權後，外界普遍認為，日立明年2月會發動股臨會進行董事全面改選，沒想到卻派一個獨董（獨董強調行使職權）來解任另一個獨董，有避免被監督嫌疑，然後用過半的優勢推出支持的獨董完成補選，當然這是用最簡單的方式，省去配票的風險，來拿到經營權，但公司治理恐怕也亦遭非議。此外，這也被外界認為日立身為跨國大企業，卻不敢直球對決（全面改選），而是針對個別獨董的發難，氣度跟格局顯的太小。

(時報資訊)