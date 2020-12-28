台灣首家純網銀「樂天國際商業銀行」28日與中央存款保險公司進行簽約。樂天國際商業銀行董事長簡明仁指出，「殺手級」服務肯定會有，但絕不會「殺價競爭」，試營運1月底前應可上線，對象包括樂天國際商銀的100多個員工、二大股東國票金控集團、樂天集團在台灣的員工約3500人，他表示，預估三年左右可開始獲利。

簡明仁致辭時表示，這是繼1992年開放16家民營銀行以來，首次有新的銀行執照核發，樂天銀能取得新執照，代表台灣邁向「智能金融、場景金融、普惠金融」的里程碑。未來會本著「穩重保守精神、誠信創新原則」，朝著行穩致遠的目標前進。

對於各界關心的何時開業？簡明仁指出，會「儘早開業」，預計2021年1月中、1月底就可試營運。未來正式營運後，如何應付大量申請案件、資料處理是樂天最關心的。

是否推出「殺手級創新服務」？簡明仁說，「會有」，而且會謹記金管會一直提醒「不可殺價競爭」。

樂天國際商銀總經理佐伯和彥則指出，未來會將日本樂天銀行成功的經驗引進台灣，而且會「客製化、本土化」，推出的服務會是台灣人所想要的，且會遵守台灣所有的法規，他強調，樂天是純網銀，會影響到社會民眾，所以重視遵法。

面對傳統銀行的數位網銀強大競爭，樂天國際商銀是否也要在短期間內衝開戶數？簡明仁表示，在2019年2月14日送件金管會時，營業計劃書就訂有許多目標，包括開業前半年、一年、二年、三年預定有多少帳戶開戶、存放款量，但很多情況隨時都在改變中，這不是預估錯誤，而是這些數字隨時會改變，比如說利率提高多少就能吸收多少客戶，但不是樂天想要的，也不是金管會期待的，更重要是提供最好的服務品質，客戶才能安心、便利。

佐伯和彥指出，在營運計劃書裡有目標、有潛在客戶數預估，但台灣是第一次有純網銀，很多事情無法預期，現在還不能預測市場狀況，但會盡力去做到可做的部份。

(工商 )