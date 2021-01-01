蘋果公司一直都是創新的代名詞，近十幾年以來，蘋果推出的新品，從iPhone、iPad、AirPods…等，無一不帶來流行的風潮，蘋果股價也能夠不斷創下歷史新高，可以遇見的未來，蘋果仍然以其創新的實力，帶動科技趨勢潮流前進，但是客觀的分析，台廠蘋果供應鏈，並非雨露均霑，將呈現幾家歡樂幾家愁的局面。

蘋果訂價策略走向平價化，採購出身的執行長庫克，能夠精算出零組件的供應成本，為了鞏固蘋果公司高獲利，壓縮零組件供應鏈的毛利，也讓供應商數量迅速攀升，進而藉由供應商之間價格競爭，讓蘋果享受豐厚的毛利，供應商僅取得微薄利潤，也因此，蘋果股價不斷創下歷史新高的同時，台股傳統的蘋果供應鏈族群，舉凡：股王大立光、玉晶光、華通、臻鼎-KY、台郡等，股價卻都依然落在月線或季線之下，暗自憔悴。

不是傳統的供應鏈不好，而是這些個股只能在合理基本面的評價區間操作，難有股價爆發性的激情，因此蘋概股的操作重點，反而是在於從無到有，也就是新切入蘋果供應鏈的公司，就能成為股價飆漲的代表。

舉近期iPhone 12剛發生的二個檔個股為例，iPhone 12取消隨機附贈充電器與Ear Pods耳機，改推平價頸掛式藍牙耳機 Beats Flex，提供消費者入門選擇，消息一出，讓Beats鋰高分子電池廠興能高（6558）連續漲停，為求減塑環保，傳輸充電線改採編織材質，外層覆材的供應廠力麗（1444）的股價，也是以大漲來反應。

蘋果持續推出的新品或新規格，例如傳聞中的折疊式手機、mini LED背光等，都會激勵新零組件廠的股價表現，而Apple Car更可能也會是繼iPhone以來，下一個大爆發的新商機，即使Apple Car推出時程未定、規格尚未決定、市場競爭力未知的三大風險，Apple Car的題材，依然帶動泛鴻海集團與MIH電動車開放平台的聯盟夥伴同步大漲反應，因為牽動的零組件供應廠更多更廣，誰能從無到有，打入新的蘋果供應鏈，誰就是下一檔飆股。

蘋果帶來的新商機，依然是2021年趨勢成長不可或缺的重要產業，「舊不如新，想像最美」則是蘋概股的最佳操作策略。（本系列完結）

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)